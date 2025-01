Verdachte aanslag New Orleans is man van 42, IS-vlag in auto gevonden

De vermoedelijke dader van de aanslag in New Orleans is een man van 42, meldt de FBI. Het gaat om Shamsud Din Jabbar, die in Texas woonde. De FBI denkt dat hij niet alleen heeft gehandeld en vraagt hulp van het publiek om mensen te vinden die hem mogelijk hebben geholpen.

Eerder werd al gemeld dat de pick-uptruck waarmee de aanslag werd gepleegd op naam stond van een 42-jarige man uit de stad Houston in Texas. Volgens de lokale ABC-zender in Houston heeft die man zijn auto aan de vermoedelijke dader verhuurd via een app. Hij werkt mee aan het FBI-onderzoek en wil verder niets zeggen.

De dader van de aanslag, waarbij tien mensen omkwamen en tientallen gewond raakten, werd in een vuurgevecht met de politie doodgeschoten. "Er werd een IS-vlag in het voertuig aangetroffen en de FBI is bezig om de mogelijke banden van de verdachte met terroristische organisaties te bepalen", meldt de opsporingsdienst.

In het voertuig van de man werden wapens en mogelijke explosieven gevonden. Ook werden andere mogelijke explosieven in de Franse wijk van de stad gevonden.

Zwarte vlag

Verschillende media, waaronder CNN en CBS News, schrijven over een zwarte vlag die aan een paal hing aan de achterbumper van de auto. De FBI bevestigt nu dat het om een IS-vlag gaat.

De man was langs afzettingen gereden en reed op hoge snelheid door Bourbon Street, de belangrijkste uitgaansstraat van de stad. Volgens lokale nieuwszender Nola was het de bedoeling dat rond de feestdagen barrières geplaatst zouden worden om dit soort aanvallen te voorkomen, maar waren die niet neergezet omdat ze gerepareerd werden.

Politiecommissaris Kirkpatrick over de aanslag: