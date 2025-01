Amerikaanse media: verdachte aanslag New Orleans man van 42

De vermoedelijke dader van de aanslag in New Orleans is een man van 42, melden Amerikaanse media. Het gaat volgens tv-zender NBC News en de lokale krant The Times-Picayune om Shamsud Din Jabbar. The New York Times zegt dat hij Shamsud-Din Bahar Jabbar heet. Over zijn achtergrond melden de media niets.

Eerder werd al gemeld dat de pick-uptruck waarmee de aanslag werd gepleegd op naam stond van een 42-jarige man uit de stad Houston in Texas. Het is niet duidelijk of het hierbij gaat om Din Jabbar.

De dader van de aanslag, waarbij tien mensen omkwamen en tientallen gewond raakten, werd in een vuurgevecht met de politie doodgeschoten.

Verschillende media, waaronder CNN en CBS News, schrijven over een zwarte vlag die aan een paal hing aan de achterbumper van de auto. Volgens CBS onderzoekt de FBI of het gaat om een vlag van de terroristische organisatie Islamitische Staat. CNN meldt op basis van twee bronnen dat het inderdaad een IS-vlag is.

De autoriteiten hebben sinds het begin van de middag geen nieuwe informatie over de aanslag gegeven. Er staat een persconferentie gepland van politie, burgemeester en FBI rond 20.00 uur Nederlandse tijd.