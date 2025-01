Straten en huizen lopen onder water door zware regenval in Engeland

Door zware regelval zijn delen van Engeland overstroomd. In de regio Greater Manchester staan wegen en huizen onder water nadat er in twee dagen evenveel regen was gevallen als normaal in een maand tijd.

Reddingswerkers en brandweerlieden zijn opgeroepen om te helpen met de evacuatie van inwoners van het gebied die gevaar lopen. Volgens een gemeenteraadslid doet Manchester er alles aan om mensen te helpen en lijkt het erop dat het waterpeil al begint te dalen.

De regen zorgde in korte tijd voor een snelle stijging van het water. Een inwoner van Manchester vertelt aan de BBC dat ze op oudjaarsavond in de stad was en toen ze om 03.00 uur terugkeerde naar Stockport, ten zuiden van Manchester, ze "door kniediep water moest waden".

Parkeerplaats onder water

Toen ze wakker werd stond haar hele parkeerplaats en de eerste verdieping van het appartementencomplex onder water. "Ik kan er niet in of uit tot de brandweer er is", zegt ze. "Niemand heeft stromend water of elektriciteit."

Meteorologen verwachten dat er nog meer overstromingen aan komen. "Het wordt eerst erger voordat het beter wordt."

Slechte afwatering

Het grootste deel van het Verenigd Koninkrijk heeft een verouderd rioleringssysteem dat dateert uit de 19e eeuw. Regen en afvalwater wordt in dezelfde leidingen afgevoerd naar zuiveringsinstallaties.

Bij zware regenval raken die snel overbelast. Dat is de reden dat er in het VK veel afvalwater wordt geloosd in rivieren en de zee.

Door klimaatverandering valt er steeds vaker steeds meer regen in een keer, wat extra belastend is voor het Britse afwateringssysteem.