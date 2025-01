Haasjes klopt ontsnapte veteraan Bergsma in slotronde NK marathonschaatsen

Relletje

De wedstrijd over 150 rondes ging na een schaatsrelletje eerder deze week van start zonder Beau Snellink en Chris Huizinga. De langebaanschaatsers van Team Essent wilden graag meedoen aan het NK marathon en kregen in eerste instantie ook toestemming van de KNSB.

Maar vrijwel alle andere ploegen stelden dat de keuze van de KNSB tegen de regels is en vochten de beslissing aan. Zij kregen gelijk. Ook een poging van Snellink en Huizinga bij de geschillencommissie van de KNSB om mee te mogen doen, leverde uiteindelijk niks op.

Ook Harm Visser, een van de favorieten voor de eindzege, was er op nieuwjaarsdag uiteindelijk niet bij. Hij meldde zich ziek af.

Eerste grote slag

Wie er wel bij was: Sjinkie Knegt. De shorttracker probeerde het eens over een langere afstand. Dat deed hij in het verleden al eens vaker, maar een marathon schaatsen is wel wat anders dan de korte rondjes bij het shorttrack. Na 59 rondes hield de Fries het voor gezien.