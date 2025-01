Oostenrijker Tschofenig wint nieuwjaarsspringen in Garmisch-Partenkirchen

Skispringer Daniel Tschofenig heeft de traditionele nieuwjaarswedstrijd in Garmisch-Partenkirchen op zijn naam geschreven. Voor het oog van 22.000 toeschouwers gaf de Oostenrijker met 298,9 punten de rest het nakijken.

Het was zijn eerste zege in een wedstrijd van de Vierschansentournee. De 22-jarige Tschofenig nam door de winst de leiding in het klassement over van Stefan Kraft, die achtste werd.

De Zwitser Gregor Deschwanden werd tweede met 290,3 punten. De derde plaats ging naar Tschofenigs landgenoot, Michael Hayboeck (289 punten). De Duitse favoriet Pius Paschke eindigde als negende.