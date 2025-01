Korpschef politie: 'Storing bij communicatie leidde tot vervelende incidenten'

Juist op moment dat het het drukst was, had het communicatienetwerk van de politie een storing. Het zogenoemde C2000-systeem lag er tijdens de jaarwisseling uren uit.

Hoewel de storing voor zover bekend niet heeft geleid tot grote problemen frustreert het politiekorpschef Janny Knol. "Alle hulpdiensten gebruiken het. Het is vannacht overbelast geweest. Daardoor konden de collega's op straat niet in contact komen met de meldkamer. Dat heeft tot bizarre en hele vervelende incidenten geleid."

Knol vertelt dat veel agenten op straat er door de storingen alleen voor stonden, omdat ze afhankelijk zijn van de communicatie met de meldkamer. "Ook waren er bijvoorbeeld collega's op zoek naar een verdachte met een vuurwapen. Als je dan geen signalement kunt doorgeven, is het lastig zoeken."

Agenten klagen al langer over het C2000-systeem en hoewel het back-upsysteem wel werkte balen veel agenten ervan. Knol wijst naar het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat het probleem wat haar betreft moet oplossen. "Wij zijn alleen de afnemers van het systeem en zijn er niet verantwoordelijk voor." Minister Van Weel van Veiligheid en Justitie zal later deze week of volgende week reageren op de problemen met C2000, laat zijn woordvoerder weten.

Bar en boos

Los van de problemen met het communicatiesysteem noemt ze de nacht bar en boos. "Ook dit jaar hebben we op diverse plekken hele heftige incidenten gezien."

Ze wijst op agenten die belaagd zijn tijdens hun werk, vuurwerkbommen die naar politiebureaus zijn gegooid en politieauto's die in brand zijn gestoken. Ook kwam de ME meermaals in actie en werd er traangas ingezet. In totaal pakt de politie meer dan tweehonderd mensen op.

Vuurwerkverbod

"We zien dat het geweld de laatste jaren voortdurend aan de orde is. Niet alleen tussen groepen onderling, maar ook gericht op hulpverleners. Dat is vreselijk."

Volgens Knol is een van de manieren om het geweld in te dammen een algeheel vuurwerkverbod. "Nu zie je dat er in verschillende gemeenten een vuurwerkverbod is, maar het is daar nog steeds te koop en het wordt nog steeds afgestoken. Een verbod zou een mooie eerste stap zijn."

Het ziet er niet naar uit dat er in de Tweede Kamer een meerderheid te vinden is voor een algeheel vuurwerkverbod. De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB zijn daar niet voor. Ze vinden het een belangrijke Nederlandse traditie.