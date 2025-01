Liefhebbers trotseren wind, regen en kou voor nieuwjaarsduik: 'Valt mee'

Ondanks veel afgelastingen hebben veel mensen toch de harde wind, regen en kou getrotseerd om ook vandaag een nieuwjaarsduik te nemen.

"Hoe het was? Koud", zegt een meisje van een jaar of zestien bij Omrop Fryslân, terwijl ze zich na een dip van een paar seconden weer snel aankleedt. "Maar op zich valt het mee bij wat ik had verwacht."

De nieuwjaarsduik is een traditie op tal van plekken in Nederland, maar het weer gooide ook dit jaar roet in het eten. Net als in voorgaande jaren werden veel duiken afgelast. "Er is overlegd met de EHBO en de duikers en het is te gevaarlijk", aldus de organisator van de duik in Zeewolde bij Omroep Flevoland. Hij vreesde voor onderkoelde zwemmers en wegwaaiende feesttenten.

En zo was het op meer plekken. Ook de nieuwjaarsduik in zee bij Scheveningen, normaal goed voor duizenden deelnemers, werd afgelast. Enkele tientallen durfals namen gisteren, toen het minder hard woei, alvast een oudejaarsduik.

Kermit de kikker-pak

Maar ondanks alle afgelastingen ging het vandaag op veel plekken ook wél door. Officieus op een strandje bij de Loosdrechtse Plassen, maar er waren ook officiële nieuwjaarsduiken, zoals in Emmeloord, waar de Reddingsbrigade een oogje in het ziel hield.

Om precies 12.00 uur sprongen daar zo'n 450 mensen in het water van recreatieplas Wellerwaard, ondanks een watertemperatuur van net 6 graden en de harde wind die het zand deed opstuiven.

In het Oldambtmeer bij Blauwestad op het Groningse platteland waren er 235 deelnemers, meldt RTV Noord. Opvallendst waren een vrouw in een knalgeel pak en een man in felgroen Kermit de kikker-pak. Een van de deelneemsters genoot. "Ik heb het nu lekker warm", zei ze na afloop. "Onvoorstelbaar, maar echt waar. Je wordt er heel ontspannen door."

Goed doel

In Jirnsum bij Leeuwarden kwamen tot vreugde van de organisatie enkele tientallen "echte bikkels" opdagen voor een officiële nieuwjaarsduik, vertelt een van de organisatoren. Iets verderop, in Joure, gingen enkele tientallen mensen "d'r in en d'r uit", aldus een woordvoerster.

In Nieuw-Lekkerland trotseerden zo'n veertig mensen de kou en renden de Lek in. Daarmee haalden ze geld op voor een goed doel: de opbrengst van hun nieuwjaarsduik gaat naar een familie uit de buurt die 2,5 jaar gaat wonen en werken op een hospitaalschip dat bij Nicaragua ligt.