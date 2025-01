Van Gerwen na wedstrijd van hoog niveau naar halve finales WK, duel met Dobey wacht

Michael van Gerwen heeft zich door een 5-3 zege op Callan Rydz geplaatst voor de halve finales van het WK darts. Daarin wacht een ontmoeting met Chris Dobey, de nummer vijftien op de wereldranglijst.

Van Gerwen had in de hele wedstrijd het initiatief, maar makkelijk ging het zeker niet. De drievoudig wereldkampioen had met Rydz een tegenstander die al het hele toernooi in bloedvorm verkeerde en de Engelsman trok die lijn vandaag door. Vooral op scorend gebied was Rydz op sommige momenten uitstekend.

Desondanks had Van Gerwen vanaf het begin de leiding in de wedstrijd. Hij nam steeds een voorsprong, maar dat scheelde soms weinig. Rydz liet bij een 2-2 stand een grote kans liggen om met 2-3 voor te komen. Van Gerwen profiteerde en leidde met 4-2.

Van Gerwen constant

Maar Rydz liet zich niet kennen en vocht zich knap terug naar 4-3. In de achtste set brak Mighty Mike de 26-jarige Rydz in de vijfde leg, waardoor de zege binnen was.

Een belangrijke factor was de constantheid. Van Gerwen gooide de hele wedstrijd rond de 100 gemiddeld, en kwam uiteindelijk net als Rydz uit op 103. In totaal gooiden beide heren 31 180-scores.