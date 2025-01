Dobey ondanks gemiste wedstrijdpijlen naar halve finales WK, treft mogelijk Van Gerwen

Chris Dobey is de eerste halvefinalist op het WK darts 2025 dankzij een 5-3 zege op Gerwyn Price, de wereldkampioen van 2021. De nummer vijftien van de Order of Merit is mogelijk de tegenstander van Michael van Gerwen in de halve eindstrijd, die donderdagavond op het programma staat.

Eenvoudig ging het niet voor Dobey, die de wedstrijd bij een 4-2 voorsprong makkelijk leek te kunnen beslissen. Alleen miste hij bij die stand meerdere wedstrijdpijlen en dat zorgde ervoor dat Price, die zich met dansjes en gebaren volop liet gelden op het podium, de achterstand kon verkleinen.

Het was een mentale tik voor Dobey, maar die kwam hij snel weer te boven. In de set die volgde wist hij Price meteen te breken en dat zette de Brit weer op het goede spoor. Uiteindelijk gooide hij zich naar de halve finale door bij een 2-1 stand in de achtste set twee keer dubbel achttien te raken, terwijl Price de druk er vol op had gezet en stond te wachten op tops.

Voor Dobey is het de eerste keer dat hij zich plaatst voor de halve finales van het mondiale toernooi.