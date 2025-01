Vijf doden in Duitsland, agenten belaagd in België: zo verliep de jaarwisseling buiten Nederland

Duitsland

De nieuwjaarsnacht verliep in Duitsland zonder ernstige ongeregeldheden. Toch werd de vreugde overschaduwd door belaagde hulpverleners en ongelukken. Vijf mensen kwamen om het leven door ongelukken met vuurwerk. Andere mensen raakten gewond. Sommigen van hen verkeren nog in kritieke toestand, meldt persbureau DPA.

Verder waren er confrontaties tussen agenten en relschoppers in verschillende steden, zoals Hamburg, Keulen, Leipzig en München.

In Berlijn zijn 330 mensen aangehouden, vooral voor het ongeoorloofd afsteken van vuurwerk. In de wijk Schöneberg richtten vuurwerkbommen grote schade aan bij een appartementencomplex. Ramen sneuvelden en de gevel raakte beschadigd. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis en 36 appartementen zijn onbewoonbaar, aldus Bild.

In de Duitse hoofdstad werden 3000 extra agenten ingezet, bovenop de duizend reguliere. Volgens de politie was de nacht "een succes", al raakten dertien agenten gewond, van wie een ernstig. Hij raakte gewond door - vermoedelijk illegaal - vuurwerk.

Frankrijk

In Frankrijk ging de jaarwisseling ook gepaard met kleine opstootjes en gewonden. In Lyon raakte een kindje van twee gewond door vuurwerk. Het kind werd op het Place Bellecour in de zuidelijke stad in de kinderwagen geraakt aan zijn oog en oor. Hij verkeert niet in levensgevaar, maar houdt waarschijnlijk wel een handicap aan het ongeluk over, aldus de politie.

In Straatsburg werden volgens Franse media 60 auto's in brand gestoken en 44 mensen gearresteerd. Een agent raakte lichtgewond. Ook in Saint-Étienne, ten zuidwesten van Lyon, werden auto's in brand gestoken en gingen mensen met elkaar op de vuist.

In Frankrijk waren volgens de krant Le Parisien afgelopen nacht 90.000 agenten op de been om de nacht in goede banen te leiden.