Veerdienst Texel gestremd door nieuwjaarsstorm

De eerste nieuwjaarsstorm in dertig jaar zorgt vooral in het noordwesten van het land voor overlast.

De veerdienst tussen Den Helder en Texel ligt sinds 11.00 uur stil, meldt NH Nieuws. "De laatste vaart was om 10.30 uur", laat een woordvoerder van veerbootexploitant Teso weten. "Die verliep zonder noemenswaardige problemen. Maar in overleg met de kapitein is daarop besloten om de dienstregeling te onderbreken, want je moet wel veilig kunnen af- en aanmeren."

"Er staat nu een windkracht van 9, met uitschieters naar 10. Dat is wel echt storm", aldus de woordvoerder rond 14.30 uur. Volgens hem stonden er op dat moment zo'n 400 auto's te wachten op de afvaart op Texel en 200 auto's op de kade in Den Helder.

"Er kunnen 350 auto's mee, dus als we eenmaal weer gaan varen zijn de problemen ook snel opgelost", stelt hij. "We proberen mensen goed te informeren, zodat ze nog even wat langer op Texel blijven of nog even Den Helder ingaan."

Op dit moment gaat de Teso ervan uit dat de veerdienst om 15.00 hervat kan worden.

Grote vertraging

Ook de veerdienst tussen Harlingen en Terschelling heeft last van de weersomstandigheden. Een aantal boten vaart niet, andere boten hebben veel vertraging.

Elders in het land lijken de gevolgen van de harde wind mee te vallen. Eerder waaide de bovenlaag van een dak van een woning in Soest. Bewoners aan de Laanstraat hoorden een harde klap en zagen vervolgens dat een deel van het dak loszat, meldt RTV Utrecht. De brandweer knipte het deel dat los hing weg, om verdere schade te voorkomen.

Op een dijk in Leeuwarden reed een vrouw vanochtend tegen een omgevallen boom. De boom was door de harde wind doormidden gewaaid en op de weg terechtgekomen, meldt Omrop Fryslân. De bestuurster bleef ongedeerd.

Naambord supermarkt

In Sneek rukte de brandweer vanmiddag uit om te voorkomen dat het naambord van een Lidl-supermarkt van het dak zou waaien. Het logo werd met spanbanden vastgezet.

Door de harde wind viel in Tilburg een boom op een aantal garageboxen. Ook in Oisterwijk woei een aantal bomen om.

In het Amsterdamse Bos worden wandelaars en fietsers gewaarschuwd voor vallende takken.