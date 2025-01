Groenewoud volgt achtvoudig kampioene Schouten op bij NK marathonschaatsen

Marijke Groenewoud kan eindelijk haar handen in de lucht steken bij de Daikin NK marathonschaatsen. Nadat ze acht jaar lang haar voormalig ploeggenote Irene Schouten had zien winnen op nieuwjaarsdag, was de Friezin woensdag in Heerenveen de snelste in de eindsprint.

"Dit is echt een opluchting, ik wilde deze titel heel erg graag. Nog maar zeven te gaan om Schouten te achterhalen", zei ze lachend na afloop.

Bente Kerkhoff en Kim Talsma reden achter de winnares naar het podium.

Schouten wint acht keer op rij

Schouten wist in de afgelopen negen jaar acht keer te winnen. Dat waren alle voorgaande edities, omdat er in het coronajaar 2021 niet werd gereden. Nu Schouten gestopt is, zou er sowieso een nieuwe kampioen komen.

Alle ogen waren voorafgaand aan de wedstrijd al gericht op Groenewoud. De kopvrouw van AH-Zaanlander won deze winter negen van de tien marathonwedstrijden waar ze aan meedeed.