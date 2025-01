Familie rouwt om omgekomen 14-jarige jongen Rotterdam

Degryse woont niet meer bij haar kinderen. Ze woont in België, maar was tijdens het ongeluk met de auto onderweg naar Rotterdam. "Ik wilde gisteren hier naartoe komen want oud en nieuw ben ik altijd hier, alleen niet zo vroeg. Het was 20.30 uur, ik was pas van plan om hier om 22.00 uur aan te komen", vertelt ze. "Toen werd ik gebeld. Ik heb een record gezet denk ik. Ik geloof dat ik in veertig minuten in Rotterdam was."

Ze vertelt haar verhaal omdat ze verdrietig is. Maar ook omdat ze boos is, vooral omdat op wat ze leest op sociale media: dat er met vuurwerk geknutseld zou zijn, dat het Jacks eigen schuld was of dat er met vuurwerk gestunt zou zijn.

Ze legt uit dat vuurwerk afsteken de passie van haar zoon was en dat ze hem dat ook toevertrouwden. "Sommige mensen moeten echt een stuk tape op hun mond doen en nooit meer in het openbaar praten. Gewoon ongegeneerd", stelt ze.

De tram rijdt vandaag met gepaste snelheid langs de spontane gedenkplek op de trambaan. Mocht de hoeveelheid bloemen nog groter worden, dan zullen de trams omrijden, kondigt een woordvoerder van de Rotterdamse vervoerder RET aan.