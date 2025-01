Familie 14-jarige jongen rouwt op trambaan Rotterdam: 'Jack wás vuurwerk'

Een paar bloemen en kaarsen, die in grote vuurwerkdozen op de trambaan zijn geplaatst. Achter het spontane monument staat moeder Renate Degryse, samen met de twee broers van Jack (14). Zij rouwen om de jongen die gisteravond in Rotterdam bij het afsteken van een vuurwerkpijl om het leven kwam.

"Het was een shell. Dat is een enorme vuurpijl met een krachtige knal", vertelt een van de broers bij de regionale omroep Rijnmond. Hij was er gisteravond bij toen Jack de vuurpijl tot ontploffing wilde brengen. "Zo'n shell doe je in een speciale buis. Dat deden we hier in het gras. Normaal heb je twee explosies. Eentje waardoor de shell omhoogschiet en de tweede is dan een grote knal. Maar toen Jack hem aanstak, ontplofte die meteen. De grote knal zeg maar."

"Ik zag Jack daarna door de lucht vliegen. Zijn schouder kwam hier terecht op de tramrails. Hij was op slag dood", vervolgt de broer. Hij benadrukt dat het geen risicovolle actie was van zijn 14-jarige broer, maar een ongeluk omdat het vuurwerk niet deugdelijk was.

Brillen en extra lonten

"Jack wás vuurwerk", zegt zijn moeder. "Hij was daar het hele jaar mee bezig. Alles netjes gesorteerd, soort bij soort", aldus Renate Degryse. "En hij was altijd zo voorzichtig. Daar kan menig volwassene nog iets van leren. Altijd brillen, extra lonten en van die speciale aanstekers."

"Ik was ook niet bang dat dit ooit kon gebeuren. Hij nam altijd zo'n verschrikkelijke afstand dat het haast niet meer te zien was wat hij nou had afgestoken. Als hij vuurwerk in zijn hand had, dan glom hij aan alle kanten. Dus ja, hij deed dat met zoveel plezier altijd."