Man rijdt in op uitgaanspubliek New Orleans, 10 doden en tientallen gewonden

In het uitgaanscentrum van New Orleans is een bestuurder van een pick-uptruck ingereden op het publiek. Volgens de politiecommissaris van de Amerikaanse stad heeft de dader zeker tien mensen gedood en zijn 35 mensen gewond geraakt, onder wie twee politieagenten.

Burgemeester Cantrell sprak op een korte persconferentie van een terroristische aanslag. Politiecommissaris Kirkpatrick zegt dat de man hard door Bourbon Street reed, de belangrijkste uitgaansstraat van New Orleans. De dader was langs afzettingen gereden en was volgens haar vastberaden om zo veel mogelijk slachtoffers te maken. Het was geen geval van een dronken bestuurder, zei ze.

Details over de dader zijn niet bekendgemaakt. Zo is onduidelijk of de man nog leeft. Nadat hij tegen een hoogwerker was gereden, begon hij op politiemensen te schieten. Daarbij raakten de twee agenten gewond. Zij zijn niet in levensgevaar.

Extra agenten

Vanwege oud en nieuw was het druk in de stad, en vooral in de toeristische wijk French Quarter. De politie was al op voorhand massaal aanwezig, met honderden extra agenten. Vandaag staat een grote Americanfootballwedstrijd tussen twee universiteiten op het programma in New Orleans, waardoor er veel extra bezoekers in de stad aanwezig zijn.

Autoriteiten waarschuwen inwoners om Canal en Bourbon Street te mijden. "Er is een groot incident geweest, blijf uit de buurt van het gebied", schrijft het account dat inwoners informeert bij noodsituaties op X.