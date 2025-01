Politie: zeker 200 arrestaties rond jaarwisseling

De politie zegt een onrustige jaarwisseling achter de rug te hebben, met diverse "heftige incidenten". Op meerdere plekken in het land werden politieagenten en andere hulpverleners belaagd. Daarbij raakte een onbekend aantal agenten gewond. Agenten in Amsterdam losten waarschuwingsschoten toen zij werden belaagd.

In het hele land waren er incidenten, waaronder brandstichting, vernieling, geweld en vuurwerkongevallen. In totaal zijn zeker 200 mensen aangehouden, maar exacte cijfers zijn er nog niet. Daarmee lijkt afgelopen nacht vergelijkbaar met de nieuwjaarsnacht van vorig jaar.

ME in actie

In onder meer Rotterdam, Den Haag en Amsterdam kwam de mobiele eenheid in actie. Daarbij werd in Culemborg traangas gebruikt om relschoppers op afstand te houden en zo te voorkomen dat zij agenten konden bekogelen met vuurwerk.

Ook waren op diverse plekken steek- en schietincidenten. Op en rond de Dam in Amsterdam was de sfeer grimmig. De politie kreeg meerdere meldingen van mensen die waren beroofd.

"Wat een feestelijke avond zou moeten zijn, is op een aantal plaatsen opnieuw ontaard in een nacht vol vernieling en geweld", zegt korpschef Janny Knol in een verklaring. "Politiemensen en andere hulpverleners die zich inzetten voor een veilige oud-en-nieuw-viering waren het mikpunt van relschoppers. Het is onverteerbaar dat de jaarwisseling in ons land gepaard met zoveel, soms zeer heftige, incidenten."

Vuurwerkverbod

In negentien gemeenten gold dit jaar een vuurwerkverbod, maar net als in voorgaande jaren trokken veel mensen zich daar niets van aan. In veel andere gemeenten waren vuurwerkvrijzones. De meeste gemeenten hadden vooraf laten weten geen prioriteit te geven aan de handhaving van het verbod.

Gisteravond werd bekend dat een 14-jarige jongen uit Rotterdam is omgekomen, waarschijnlijk na het afsteken van zwaar vuurwerk. In meerdere andere plaatsen liepen verschillende mensen ernstig letsel op door zwaar vuurwerk.

'Geweld onacceptabel en diep triest'

Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid noemt het onacceptabel en diep triest dat hulpverleners doelwit waren van geweld. "Dit gedrag mag nooit normaal worden en we zullen er alles aan blijven doen om degenen die zich hieraan schuldig maken, aan te pakken", schrijft Van Weel op sociale media. Hij bedankt alle hulpdiensten die zich hebben ingezet, ondanks de risico's. "Zij verdienen onze bescherming."

Het geweld tegen hulpverleners met oud en nieuw is al jaren een terugkerend probleem. Mensen die zich met de jaarwisseling misdragen tegen hulpverleners krijgen een hogere straf en sinds 2008 wordt snelrecht ingezet om verdachten sneller te veroordelen.

Van Weel kondigt geen nieuwe maatregelen aan nu oud en nieuw opnieuw onrustig is verlopen. Hij laat wel weten dat hij het "onvoorstelbaar vindt" dat agenten en hulpverleners zijn bedreigd terwijl ze aan het werk zijn om mensen in veiligheid te brengen.