Wapens gevonden in auto die bij politieachtervolging verongelukte

De politie heeft een vuurwapen en een boksbeugel aangetroffen in een auto die gisteren in de buurt van Rekken, in de Achterhoek, verongelukte bij een politieachtervolging. Bij het ongeluk kwam de 46-jarige bestuurder om het leven.

Omroep Gelderland schrijft dat de politie aan het eind van de middag "een controle" verrichte op de auto. Waarom dat gebeurde is niet bekendgemaakt. De bestuurder ging er vrijwel direct vandoor.

De politie zette de achtervolging in totdat de auto rond 17.45 uur tegen een boom reed bij de Rekkenseweg, niet ver van de Duitse grens. De 46-jarige bestuurder uit Aalten was op slag dood, de twee andere inzittenden raakten gewond.