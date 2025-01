Gestopte Bray, dé dartsstem, drukker dan ooit: 'Vertel je m'n baas dat ik morgen niet kom?'

Tussen de speelsessies in, meldt Bray zich bij de VIPs. "Iemand vroeg me daar een boodschap in te spreken voor zijn baas, waarom hij de dag erna niet op z'n werk zou zijn." Niets is Bray te gek. En dat elke WK-dag, zestien in totaal, lang.

Dartscultuur in Azië

En na het WK gaan zijn werkzaamheden als ambassadeur, waarvoor hij een contract van drie jaar heeft, door. "Ik ben veel in Azië. Zo was ik laatst in India, waar we de dartscultuur dan proberen over te brengen, om de sport wereldwijd nog populairder te maken."

Hij wordt wel gemist dit WK, vindt Scholten. "Het zal lang duren voordat er weer zo iemand opkomt. Er was ook niet direct een nieuwe Johan Cruijff. In de muziekwereld had je Chris Rea (o.a. bekend van Driving Home For Christmas, red.), die had ook zo'n unieke stem. Anders en daarom zo mooi."

En op zijn beurt mis Bray dan weer de inmiddels gestopte darter Scholten, vertelt hij. "Hij was, net als Co Stompé, een echt karakter." Jarenlang hadden ze de grootste lol. Achter de schermen, maar ook op het podium.