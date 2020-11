Commissie Mijnals: 'KNVB binnen vijf jaar voorbeeldbond voor alle sportbonden'

De KNVB riep in juli de commissie Mijnals in het leven, vernoemd naar oud-voetballer Humphrey Mijnals, de eerste voetballer van Surinaamse afkomst die het Nederlands elftal haalde. Onder anderen Tan en Ruud Gullit maken deel uit van de commissie, die zich inzet voor de bestrijding van racisme in het voetbal.

Een jaar geleden stapte Ahmad Mendes Moreira als speler van Excelsior in tranen van het veld na racistische uitingen door FC Den Bosch-supporters. "Ik denk dat niemand met plezier kijkt naar de pijn in de ogen van Mendes Moreira", zegt Humberto Tan, lid van de commissie Mijnals, dinsdagavond.

"Aan de ene kant kijk ik met pijn terug op het moment van Mendes Moreira. Wat er toen gebeurd is, is natuurlijk afschuwelijk. Aan de andere kant heeft het wel iets in werking gezet bij de KNVB. Dat is natuurlijk goed", zegt Tan. "Helaas is er dus een slachtoffer nodig om te gaan kijken of je op een aantal gebieden vooruitgang kan boeken."

Stip op de horizon

Tan heeft met de andere leden van de commissie Mijnals gekeken naar het aanvalsplan van de KNVB en heeft advies gegeven, ook ongevraagd.

"Het belangrijkste is dat we geprobeerd hebben een stip op de horizon te zetten. Die stip houdt in dat de KNVB binnen vijf jaar een voorbeeldbond zou moeten zijn voor alle sportbonden in Nederland op het gebied van inclusiviteit en het bestrijden van racisme. En de Nederlandse voetbalbond zou een voorbeeldfunctie moeten hebben voor alle voetbalbonden in Europa."

Er zijn inmiddels al een aantal stappen in de goede richting genomen. Er komen voorlichtingsprogramma's, camera's, er komt een meldings-app en er wordt zwaarder gestraft. "Allemaal instrumenten om dat grotere doel te bereiken", legt Tan uit. "Maar het ene instrument zal beter werken dan het andere."

Tan heeft daarnaast ook nog een oproep aan de maatschappij. "Kijk naar de ogen van Mendes Moreira, kijk naar die pijn. Vind je dat oké? Zo niet, denk er dan over na wat je als voetballiefhebber eraan kunt doen."