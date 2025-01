Ook Ivoorkust stopt militaire samenwerking met oud-kolonisator Frankrijk

De Franse troepen in Ivoorkust trekken zich nog dit jaar terug. Volgens de Ivoriaanse president Ouattara is dat afgesproken met Frankrijk. Er zijn nu nog ongeveer 600 Franse militairen aanwezig in het West-Afrikaanse land.

De afgelopen jaren maakten veel landen in de regio een einde aan de samenwerking met de Fransen. Zo moest het Franse leger al vertrekken uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mali, Burkina Faso en Niger. Eind november kondigde Tsjaad, een belangrijke bondgenoot van Frankrijk, abrupt aan de defensiesamenwerking met de Fransen stop te zetten. Ook Senegal liet enkele weken geleden weten geen Franse troepen meer in het land te willen.

De Franse koloniale overheersing in West-Afrika kwam in de jaren 60 ten einde, maar sindsdien bleven de Fransen er militair aanwezig. Van alle landen in het westen van Afrika telt Ivoorkust op dit moment de meeste Franse troepen.

Gezamenlijk besloten

Volgens president Ouattara is gezamenlijk besloten om de troepen vanaf deze maand terug te trekken. Ook zullen bataljons met Ivoriaanse militairen die nu nog worden geleid door het Franse leger onder leiding komen te staan van de Ivoriaanse strijdkrachten. Ouattara zegt dat dit past in de modernisering van het leger.

In West-Afrika klinkt steeds meer kritiek op de aanwezigheid van oud-kolonisator Frankrijk. De landen willen dat het Westen ze ziet als gelijkwaardige partner en ze ook zo behandelt. Rusland breidt zijn invloed in dat deel van Afrika juist steeds meer uit. Zo leveren de Russen huurlingen en wapens aan de Afrikaanse landen die daarmee terreurgroepen binnen de landsgrenzen bestrijden.

Het Franse leger zal in Afrika na dit jaar alleen nog aanwezig zijn in Djibouti en Gabon. Bij elkaar opgeteld zijn daar een kleine 2000 militairen gestationeerd.