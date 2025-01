Van der Poel heeft last van zijn ribben en slaat veldrit in Baal over

Het is nog de vraag of Van der Poel op 3 januari in Koksijde of op 5 januari in Dendermonde wel rijdt. Zijn ploeg zegt het herstel van de veelzijdige renner nauwlettend in de gaten te houden.

Mocht het Van der Poel lukken om op 5 januari weer fit te zijn, dan treft hij zijn grote concurrent Wout van Aert in België. Voor de zesvoudig wereldkampioen veldrijden is het WK op 2 februari het hoofddoel van deze winter.