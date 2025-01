Lamens nadert Rus op wereldranglijst na knappe zege in Brisbane

Tennisster Suzan Lamens heeft zich in Brisbane geplaatst voor de achtste finales. De nummer 87 van de wereld toonde zich in de tweede ronde met 7-5, 6-3 te sterk voor Magdalena Frech (WTA-25).

De Poolse staat op de wereldranglijst veel hoger dan de Nederlandse, maar sloot het vorige jaar af met drie nederlagen op rij. Dit keer kwam ze in de eerste set nog wel een break voor, maar die werkte Lamens snel weg. Vanaf dat moment had ze de regie in handen en sloeg vervolgens toe op haar vijfde matchpoint.

Door haar zege staat Lamens virtueel op plek 78 van de WTA-lijst, slechts twee plaatsen achter de beste Nederlandse, Arantxa Rus. De 34-jarige Zuid-Hollandse was in Brisbane al uitgeschakeld.

Het enkelspeltoernooi voor vrouwen in Brisbane duurt tot en met zondag 5 januari. De Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, begint een week later.