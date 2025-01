Oranjevrouwen op EK en WK atletiek: zo ziet de sportagenda voor 2025 eruit

In maart gaat de focus opnieuw naar de ijsbanen. Zowel de langebaanschaatsers als de shorttrackers nemen dan deel aan de WK. In het atletiek staan er die maand twee eindtoernooien op het programma: de EK én WK indoor. De EK vinden plaats in Apeldoorn.

Nederland is in april het toneel van drie grote sportevenementen: de Euro Hockey League in Den Bosch, de marathon in Rotterdam en de Amstel Gold Race. Onder meer regerend Tour de France-kampioen Tadej Pogacar staat op de startlijst van de wielerkoers in Limburg.

De 3x3-basketballers spelen in juni het WK, voor het eerst sinds het grijpen van de olympische titel, nadat ze een maand eerder in Amsterdam de World Tour Masters hebben gespeeld. Ook is juni de maand waarin de FBK Games weer worden gehouden op de atletiekbaan van Hengelo.

EK voetbal

In juni en juli zijn er eindtoernooien in het voetbal. In juni speelt het Nederlands elftal mogelijk de finaleronde van de Nations League - als in maart Spanje wordt verslagen in de kwartfinales - en staat Jong Oranje op het EK. In juli spelen de voetbalsters het Europees kampioenschap. Oranje zit in een poule met Frankrijk, Wales en het Engeland van Sarina Wiegman.

Hieronder een selectie van de grootste sportevenementen van 2025: