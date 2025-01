Wekdienst 1/1: Nieuwjaarsdag met minder nieuwjaarsduiken • Wel marathonschaatsen en darts

Goedemorgen en gelukkig nieuwjaar! Traditioneel is er veel sport vandaag. Zo is het NK marathonschaatsen en speelt darter Michael van Gerwen de kwartfinale op het WK. En in Wenen vindt het Nieuwjaarsconcert plaats.

Eerst het weer: Vandaag is het onstuimig, daarbij gaat het vanuit het noorden regenen. Er komen windstoten voor van 75 kilometer per uur in het binnenland tot lokaal 100 kilometer per uur in het noordwesten. De temperatuur ligt rond de 8 graden.