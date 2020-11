Domkerk Utrecht na jaren weer uit de steigers

Glas-in-loodramen, sierbogen en gevels zijn onder handen genomen - RTV Utrecht

"Een belangrijk en groots moment voor de Domkerk in Utrecht", zegt een trotse voorzitter Theo Kralt van de Restauratiecommissie Domkerk. Bouwvakkers halen deze week de laatste steigers uit het monumentale gebedshuis in het hartje van de stad en daarmee is een belangrijke fase van de restauratie afgerond. De opknapbeurt, die drie jaar geleden begon, was hard nodig. Bouwstenen die oud en versleten waren, zijn vervangen en ook de glas-in-loodramen, sierbogen en gevels zijn onder handen genomen. Tijdens de werkzaamheden hebben de restaurateurs zich zo veel mogelijk gehouden aan het oorspronkelijke ontwerp van de Domkerk. "We hebben vooral gerestaureerd waar het 't meest noodzakelijk was", zegt Kralt. "Je kunt de Domkerk vergelijken met een gebouw van 14 etages. Elke etage is bekeken en daar waar nodig hebben we groot onderhoud gepleegd".

De totale kosten van de restauratie tot nu toe: 5 miljoen euro. Van dat bedrag is zo'n 2 miljoen euro bijeengebracht door de provincie, de gemeente Utrecht, sponsoren en het kerkbestuur. Via een crowdfundingsactie werd er 82-duizend euro binnengehaald. De resterende 3 miljoen euro kwamen van het rijk.

De huidige Domkerk is voor het overgrote deel in de dertiende en veertiende eeuw gebouwd. De bouwers metselden de gotische kerk om de toenmalige romaanse kerk, die naarmate de bouw vorderde stukje bij beetje werd afgebroken. De Domkerk heeft de hoogste gotische gewelven in Nederland (33 m) en de Domtoren is de hoogste kerktoren in Nederland (112 m). Van de oorspronkelijke kerk resteren tegenwoordig slechts het koor, het dwarsschip en de toren. Het schip, waarvan de bouw nooit was voltooid, stortte in bij een tornado in 1674. Als gevolg daarvan kwamen Domtoren en het resterende deel van de Domkerk los van elkaar te staan. De Utrechtse Dom is ondanks het ontbrekende middenschip en de ernstige vernielingen die de overgang naar het Protestantisme rond 1578-1580 met zich meebracht, een van de belangrijkste gotische monumenten in Nederland.

"Er zijn in de loop der eeuwen tientallen soorten steen in de Domkerk verwerkt", legt voorzitter Bart van Meegen van stichting Vrienden van de Domkerk uit aan RTV Utrecht. "Een daarvan is tufsteen en dat gaat eroderen en wordt poreus. Door haarscheurtjes komt er vocht in en dat dringt dan verder door in het gebouw. De stenen en ornamenten die niet goed meer waren zijn vervangen." Toch bestaat de Domkerk nog altijd voor het overgrote deel uit middeleeuwse stenen. "Het is ook niet onze bedoeling om er een nieuw gebouw van te maken", zegt Van Meegen. "We willen juist het historische, het monumentale karakter bewaren."