De nieuwjaarsnacht: oliebollen, vuurwerk, autobranden en arrestaties

Op de meeste plekken in Nederland is de nieuwjaarsnacht voor zover bekend zonder grote incidenten verlopen, maar zoals elk jaar heeft de politie ook mensen opgepakt voor geweldpleging, het hinderen van hulpverleners of andere strafbare zaken. Ook zijn in het hele land zeker tientallen auto's in brand gestoken.

Dat blijkt uit een eerste, nachtelijke inventarisatie op basis van onder meer berichten van camerajournalisten, persbureaus en regionale en lokale omroepen. De politie, het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere organisaties komen later met officiële cijfers en berichten over de nieuwjaarsnacht.

Ook over het aantal gewonden door vuurwerk is nog weinig duidelijk. Wel werd gisteravond bekend dat in Rotterdam een 14-jarige jongen is omgekomen, waarschijnlijk na het afsteken van zwaar vuurwerk. 's Middags raakte in Kamperland (Zeeland) een jongen van 13 zwaargewond. Volgens de politie had hij een Cobra-6 aangestoken.

Oogletsel

In het Oogziekenhuis in Rotterdam, waar vuurwerkslachtoffers met oogletsel worden behandeld, waren rond 07.00 uur zeventien patiënten binnengebracht. Ongeveer de helft is minderjarig.

Volgens oogarts Tjeerd de Faber is het voorlopige beeld vergelijkbaar met vorig jaar. Hij noemt dat een treurige constatering en pleit opnieuw voor een landelijk vuurwerkverbod.