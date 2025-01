Zimbabwe schaft de doodstraf af

Zimbabwe heeft per direct de doodstraf afgeschaft. Het parlement stemde begin december al in met het voorstel en president Mnangagwa heeft de wet op de laatste dag van 2024 ondertekend.

De doodstraf werd nog wel opgelegd voor zware misdrijven zoals moord, maar is voor het laatst voltrokken in 2005 in het Afrikaanse land.

Geen beul te vinden

De doodstraf verminderde volgens justitieminister Ziyambi de criminaliteit in het land niet. De minister stelt ook dat er in heel Zimbabwe bijna niemand te vinden is die de taak van beul op zich wil nemen, ondanks de hoge vergoeding.

Volgens Amnesty International zijn er in 2023 nog 60 Zimbabwanen ter dood veroordeeld. Hun straf wordt nu omgezet in een celstraf die kan oplopen tot levenslang.