Aanhouding militairen gelast voor verdwijning jongens in Ecuador

Een rechtbank in Ecuador heeft de aanhouding van zestien militairen gelast in verband met de verdwijning van vier jongens. Mogelijk worden ze ook verdacht van moord.

Vorige week werden in de buurt van een luchtmachtbasis vier verkoolde en volledig onherkenbare lichamen gevonden. Het OM maakte vandaag bekend dat de lichamen van de verdwenen jongens zijn.

Partijtje voetbal

De jongens in de leeftijd tussen de 11 en 15 jaar verdwenen op 8 december in de stad Guayaquil. Een van de vaders zei dat ze hadden gevoetbald op straat.

Volgens persbureau AP kreeg de politie de volgende dag al beelden van een bewakingscamera in handen. Daarop is te zien dat zeker twee jongens door militairen in luchtmachtuniformen in een pickup worden gezet en meegenomen. Een van de militairen slaat een van de jongens op zijn hoofd.

Toch duurde het bijna twee weken voordat een onderzoek naar de rol van de militairen werd ingesteld. Dat was nadat de families van de jongens op lokale nieuwsstations en sociale media hadden geëist dat zo'n onderzoek er zou komen.

Woordvoerders van het leger maakten vorige week bekend dat de vier waren aangehouden voor roof en naar een militaire basis waren overgebracht. De jongens zouden na enige tijd zijn vrijgelaten.

Militaire detentie

Op de dag dat de lichamen werden gevonden, zijn de zestien militairen al in militaire detentie geplaatst.

Volgens de advocaten van de families is de aanhouding van de jongens door het leger nergens geregistreerd. Ook is over de roofoverval waarbij ze betrokken zouden zijn geweest niets bekendgemaakt.