Jongen (14) omgekomen door vuurwerk in Rotterdam

Een 14-jarige jongen is in Rotterdam omgekomen door vuurwerk, meldt de politie. Dit gebeurde rond 20.30 uur op de Watergeusstraat.

De jongen raakte ernstig gewond door het vuurwerk en werd gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De jongen kwam volgens de politie uit Rotterdam.

Over de toedracht van het incident is nog niets bekendgemaakt. Een verslaggever van Rijnmond sprak met ooggetuigen, de jongen was volgens hen bezig met het afsteken van illegaal zwaar vuurwerk. Een cobra ontplofte vroegtijdig, aldus de getuigen. In verschillende Nederlandse gemeenten geldt dit jaar een afsteekverbod, waaronder ook in Rotterdam.

Eerder vandaag raakte in Zeeland een 13-jarige jongen zwaar gewond. Volgens de politie had hij een Cobra-6 aangestoken. Omroep Zeeland schrijft dat de jongen waarschijnlijk een deel van zijn hand kwijtraakte.