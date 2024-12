Dode bij verkeersongeluk na politieachtervolging bij Duitse grens

In Rekken, Gelderland, is de bestuurder van een auto verongelukt na een politieachtervolging. Het ongeluk vond vanavond rond 17.45 uur plaats op de Rekkenseweg, dicht bij de Duitse grens. De auto was tegen een boom gereden, is te zien op beelden.

De politie schrijft op X dat agenten het voertuig controleerden, en dat zij vervolgens in de achtervolging moesten. Om wat voor controle het ging, en waarom de agenten in de achtervolging moesten, meldt de politie niet. Er wordt onderzoek gedaan naar het ongeval.

In de auto zaten naast de overleden bestuurder nog twee mensen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.