Finse politie toont foto van schade aan schip dat kabel zou hebben vernield

De bemanning is verhoord en werkt volgens de politie mee. Zeven bemanningsleden worden verdacht van "ernstig vandalisme" en het "ernstig verstoren van telecommunicatie", aldus de politie. Ze hebben een reisverbod gekregen omdat ze beschikbaar moeten zijn voor verder onderzoek. Een van de vragen die beantwoord moeten worden is waarom een van de ankers ontbreekt.

Aan boord is apparatuur in beslag genomen die de koers van het schip vastlegt. Op de zeebodem wordt in de buurt van het sleepspoor gezocht naar aanwijzingen over wie of wat verantwoordelijk was voor het vernielen van de stroomkabel.