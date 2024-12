Nederlanders gaven dit jaar een recordbedrag uit aan vuurwerk: 118 miljoen euro

Nederlanders hebben dit jaar 118 miljoen euro uitgegeven aan vuurwerk, meldt de vuurwerkbrancheorganisatie. In 2022, het vorige recordjaar, was de omzet 115 miljoen euro.

De voorzitter van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN), Leo Groeneveld, had al voorspeld dat de omzet dit jaar hoger zou zijn dan in 2023. Toen werd in Nederland voor 105 miljoen euro aan vuurwerk verkocht.

Groeneveld denkt dat het record mogelijk te maken heeft met de controles aan de grens met Duitsland. "Dat daardoor meer Nederlanders in eigen land vuurwerk hebben gekocht", zegt hij tegen persbureau ANP.

Maar het kan volgens Groeneveld ook komen doordat er afgelopen zaterdag al vuurwerk in huis gehaald kon worden. Normaal gesproken mag er volgens de wet vuurwerk verkocht worden op 29, 30 en 31 december. Maar omdat 29 december nu een zondag was, mocht dat ook al op zaterdag 28 december. En op zondag "waren wel veel winkels open voor bestellingen, die klanten in de dagen daarna konden ophalen", zegt Groeneveld.

Vuurwerkshows

In negentien gemeenten geldt deze jaarwisseling een vuurwerkverbod. Daarnaast zijn er ongeveer honderd andere gemeenten die vuurwerkvrije zones hebben ingesteld. Daarbuiten mogen mensen vuurwerk afsteken sinds vanavond 18.00 uur tot 02.00 uur vannacht.

In sommige gemeenten met een vuurwerkverbod zijn vuurwerkshows. Vanwege de harde wind is de show in Tilburg vervroegd. In Amsterdam zijn meerdere shows afgelast.