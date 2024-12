Man doodgeschoten door politie na stelen graafmachine en verwonden agenten

Een man is door de politie in Duitsland doodgeschoten nadat hij een graafmachine had gestolen en daarmee de weg op reed. Hij heeft met het voertuig drie agenten verwond en meerdere voertuigen beschadigd.

De 38-jarige man stal de graafmachine van een bouwbedrijf waar hij werkte in Grünsfeld in de deelstaat Baden-Württemberg. Hij vernielde op het terrein materiaal. Vervolgens reed hij naar Tauberbischofsheim een paar kilometer verderop. Onderweg beschadigde hij meerdere politievoertuigen en personenauto's en verwondde hij drie agenten.

De politie heeft geprobeerd om de man tegen te houden door de weg te versperren. Uiteindelijk is er op de man geschoten nadat hij bij een autodealer vernielingen had aangericht. Hij is ter plaatse overleden.

Zijn motief is nog niet bekend.