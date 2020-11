Minister zet verbreding A27 bij Amelisweerd door

De plannen voor de verbreding zijn niet nieuw, maar een vorig tracébesluit werd vorig jaar door de Raad van State vernietigd vanwege de stikstofproblematiek. In een toelichting op het nieuwe besluit zegt de minister dat een nieuw besluit mogelijk is door de "generieke snelheidsverlaging", oftewel dat we overdag nog maar 100 mogen rijden.

Tegen de wegverbreding is veel verzet, onder meer omdat er opnieuw een deel van het bos Amelisweerd voor gekapt moet worden. In 1982 werd ook al een flink deel van het bos bij het landgoed Amelisweerd weggehaald voor de aanleg van de A27.

Het nieuwe besluit ligt vanaf 2 december zes weken ter inzage. Tot 12 januari kan er beroep worden aangetekend en dat gaat vrijwel zeker ook gebeuren. Voorzitter Jos Kloppenburg van de Vrienden van Amelisweerd windt er tegen RTV Utrecht geen doekjes om:

"Dit is precies het tracébesluit dat vorig jaar door de Raad van State is vernietigd vanwege stikstof. Nu zijn er middelen om stikstofoverlast te compenseren, zegt de minister. Nou, ik moet dat nog zien. We gaan hiertegen in beroep. We zien best wel kansen om ook dit besluit te laten vernietigen."