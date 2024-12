Vrouw aangesteld als voorlopige voorzitter centrale bank Syrië

De nieuwe leiders van Syrië hebben Maysaa Sabrine aangesteld als voorlopige voorzitter van de centrale bank van Syrië. Ze is daarmee de eerste vrouw in het 70-jarig bestaan van de bank die de functie bekleedt. Ze was sinds 2018 al vicevoorzitter.

Sabrine zit ruim 15 jaar in het bankwezen. Ze vervangt Mohammed Issam Hazime, die in 2021 door dictator Assad werd aangesteld als voorzitter. Ze is de tweede vrouw die een positie krijgt in het nieuwe regime, nadat vorige week Aisha al-Dibs werd aangesteld als hoofd van het Bureau Vrouwenzaken.

Zij kwam al snel onder vuur te liggen vanwege uitspraken die ze deed over vrouwenrechten. Ze zei dat "vrouwen de prioriteiten van hun door God gegeven natuur niet moeten overschrijden". Volgens haar liggen die prioriteiten bij het opvoeden van kinderen. De nieuwe Syrische minister van Buitenlandse Zaken probeerde kort daarna de ophef in de kiem te smoren door op X te verklaren dat de nieuwe Syrische regering pal staat voor de rechten van vrouwen.

Slechte economie

De economie van Syrië staat er sinds de burgeroorlog in 2011 slecht voor. Volgens HTS, de militie die het regime van Assad omverwierp, is de staatskas leeg. De bank zou nog bijna 26 ton goud in de kluis hebben liggen, maar de reserves in buitenlandse valuta zouden sinds de burgeroorlog zijn gedaald van 18 miljard dollar tot 200 miljoen dollar.

De koers van de Syrische dollar staat sinds de burgeroorlog onder druk. 1 Amerikaanse dollar kostte voor 2011 50 Syrische ponden, maar is nu tussen de 12.000 en 15.000 ponden waard.

Sinds de machtsgreep van HTS heeft de bank maatregelen genomen om de economie te liberaliseren. Zo is er onder meer geen goedkeuring meer nodig van de staat voor de import en export van goederen.