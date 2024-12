Man die wordt verdacht van ombrengen jongen (12) in Groningen is zijn vader

De 45-jarige man die afgelopen weekend werd aangehouden vanwege het overlijden van een 12-jarige jongen, is zijn vader. Dat bevestigen het Openbaar Ministerie en Namens de Familie, de organisatie die de familie van de overleden jongen bijstaat.

Gisteren werd al bekend dat de jongen, die in Amsterdam woonde, door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie zei toen uit te gaan van een "incident in de familiaire sfeer".

Het OM meldt nu dat de aangehouden man "wordt verdacht van het om het leven brengen van zijn 12-jarige zoon". De man blijft veertien dagen langer in voorlopige hechtenis. De familie van Gianny-Davey is "intens verdrietig over het overlijden", zegt media-adviseur Niels Dekker van Namens de Familie.

De politie kreeg zondag rond 14.00 uur een melding van een overleden persoon in een woning in de Groningse wijk Oosterpoort. Afgelopen dagen werd onderzoek gedaan in deze woning. Ook deed de politie buurtonderzoek.