Geen Snellink en Huizinga op NK marathon: langebaanschaatsers tóch niet welkom

NK marathonschaatsen live bij de NOS

Het NK marathonschaatsen is op nieuwjaarsdag live te zien bij de NOS, op NPO1 of via een livestream op NOS.nl, in de mobiele app en in tv-app NOS Live.

Om 14.00 uur beginnen de vrouwen aan hun kampioenschap, gevolgd door de mannen om 15.25 uur.