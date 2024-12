Binnen twee maanden de doodstraf: China straft geweldsplegers snel én hard

De geweldsaanvallen worden door velen gezien als teken dat de druk op de ketel in de Chinese samenleving toeneemt, ingegeven door de economische malaise en verregaande repressie. Met het snelle straffen wil de Chinese staat laten zien dat het daadkrachtig optreedt tegen dit soort geweldsdaden en dat het zogenoemde copycats wil ontmoedigen.

Vat op uitspattingen

Voor de Chinese Communistische Partij is de controle krijgen over de uitspattingen een halszaak. Dat mensen zo wanhopig zijn in de huidige Chinese samenleving dat ze diezelfde samenleving gewelddadig aanvallen, straalt slecht af op het leiderschap van de Partij.

Het waren dan ook twee haastige processen, constateerden mensen online. Een advocaat uit de provincie Guangdong reageerde op de doodsveroordeling van de man uit Zhuhai. "Van de politie tot de rechtbank, dit is echt veel te snel gegaan", schreef hij.

De reacties eronder werden verwijderd door moderatoren. Blije en opgeluchte reacties bleven wel staan. De emoties en angst na de aanvallen liepen zelfs zo hoog op dat Chinese leider Xi Jinping zich er hoogstpersoonlijk mee bemoeide. Twee dagen na de dodelijke aanval in Zhuhai riep hij op tot steun aan de slachtoffers en een zware straf voor de dader.

Lokale autoriteiten in China kregen de opdracht om preventief op zoek te gaan naar mensen die financiële, relationele, interpersoonlijke of mentale problemen hebben, of gedesillusioneerd zijn geraakt met het land of het leven.

Meer openlijk verzet

Het illustreert dat de reactie van de Chinese overheid op de onrust in de maatschappij meer controle is. Want het borrelt in de Chinese samenleving. Los van de extreme geweldsuitspattingen nam ook het aantal demonstraties en protesten flink toe. In het autoritaire China is demonstreren niet zonder gevaar voor deelnemers, dus die stijging is bijzonder.

In totaal, zo berekende de Amerikaanse denktank Freedom House, groeide het aantal uitingen van openlijk verzet zo'n 30 procent ten opzichte van vorig jaar. Vooral de economische problemen waren een reden voor Chinese burgers om van zich te laten horen, zoals arbeidsgeschillen en problemen op de vastgoedmarkt.