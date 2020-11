Ziyech blijft uitblinken: opnieuw een goal en assist voor Marokko

Hakim Ziyech is de laatste tijd in zo'n beetje iedere wedstrijd die hij speelt beslissend. Dinsdagavond leidde hij Marokko met een goal en een assist naar een 2-0 zege bij Centraal-Afrikaanse Republiek in de kwalificatie voor de Afrika Cup.

De oud-Ajacied was vlak voor rust trefzeker met een indraaiende vrije trap en vlak voor tijd leverde een assist van hem de 0-2 op via Youssef El Arabi.

Vrijdag was Ziyech in de thuiswedstrijd ook al twee keer trefzeker tegen Centraal-Afrikaanse Republiek. Bij Chelsea strooide hij een paar dagen eerder met assists, waarvoor hij internationaal veel lof kreeg.

Afrika Cup binnen handbereik

Marokko gaat comfortabel aan de leiding in de kwalificatiegroep voor de Afrika Cup (in januari 2022) met drie zeges in vier duels. Nog een puntje en dan zijn Ziyech en consorten zeker van plaatsing.