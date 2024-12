Surinaamse oud-president Bouterse wordt zaterdag gecremeerd

De Surinaamse oud-president Desi Bouterse wordt aanstaande zaterdag gecremeerd in Paramaribo. Dat heeft het bestuur van zijn Nationale Democratische Partij (NDP) bekendgemaakt. Voorafgaand aan de crematie kunnen mensen in het partijcentrum afscheid van hem nemen, staat in de aankondiging.

Bouterse overleed vorige week op 79-jarige leeftijd. Zijn lichaam werd op kerstochtend door "onbekenden" naar zijn woning in Paramaribo gebracht. Daar werd het door het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor onderzoek.

Het OM liet vervolgens weten dat Bouterse op 23 of 24 december was overleden aan een "complicatie van leverfalen bij ernstige leverfibrose, veroorzaakt door chronisch alcoholgebruik". Het OM gaf het lichaam na de autopsie weer vrij.

Schuilplek in de jungle

Bouterse was sinds begin januari voortvluchtig nadat hij in december vorig jaar definitief tot 20 jaar cel was veroordeeld voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982, waarbij vijftien politieke tegenstanders om het leven werden gebracht. Vermoedelijk hield hij zich het afgelopen jaar schuil in de jungle, op zo'n 50 kilometer van de hoofdstad Paramaribo.

Correspondent Nina Jurna vloog naar de plek waar Bouterse zich vermoedelijk schuilhield: