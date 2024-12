Nederlanders Tesfu en Van den Berg zegevieren bij Sylvestercross in Soest

Filmon Tesfu heeft bij de 42ste editie van de Sylvestercross de lange cross gewonnen. De 31-jarige Nederlandse atleet kwam bij zijn eerste deelname aan de lange cross op oudejaarsdag na 32.41 minuten als eerste man over de finishlijn.

De langeafstandsloper beschikte na 10.200 meter door de bossen en het zand in Soest over de beste eindsprint in een kopgroep van vier. De Fransman Michael Gras werd tweede voor de in Den Bosch woonachtige Ethiopische vluchteling Mustefa Kedir.

Bij de vrouwen ging de overwinning naar Emmy van den Berg. De Zweedse Sarah Lahti, die de laatste twee edities won, viel in de laatste ronde met een ruime voorsprong geblesseerd uit.