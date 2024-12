Man verdacht van stichten fatale woningbrand in Vroomshoop langer vast

De man die is aangehouden na de fatale woningbrand in het Overijsselse Vroomshoop wordt verdacht van "het opzettelijk veroorzaken van een ontploffing en brand met levensgevaar, de dood ten gevolge hebbende". Dat zegt het Openbaar Ministerie. Bij de brand afgelopen zaterdag vielen twee doden.

De brand brak rond 20.00 uur uit in een rijtjeshuis. De twee bewoners, een man en een vrouw, kwamen om het leven. Ook drie honden overleefden de brand niet. Diezelfde nacht werd de verdachte aangehouden.

De verdachte uit Ridderkerk is vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris en moet veertien dagen langer blijven vastzitten, meldt de regionale omroep Oost. Daarna wordt opnieuw beoordeeld of de voorlopige hechtenis wordt verlengd.

Mogelijk conflict

Over hoe de brand precies is ontstaan en wat de relatie was tussen de slachtoffers en de verdachte, is nog weinig bekend. Oost schrijft dat aan de brand een conflict voorafging tussen de mannelijke bewoner en de verdachte rond de verkoop van een hond.

De verdachte zou volgens de omroep een gasfles in de woning hebben gegooid. Ook zou hij gas naar binnen hebben gespoten. Het OM wil hier echter niets over zeggen.