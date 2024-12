VS: Chinese hackers drongen binnen bij ministerie van Financiën

Het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt dat Chinese hackers eerder deze maand hebben ingebroken in de systemen. De hackers hadden toegang tot bepaalde stukken die niet als geheim waren geclassificeerd. Ambtenaren van het ministerie hebben het over "een groot incident".

Op 8 december kreeg het ministerie van een softwareleverancier te horen dat een hacker een beveiligingssleutel in handen had gekregen, schrijft de Amerikaanse nieuwszender CNN. De zender zag een brief in die het ministerie naar leden van het Congres heeft gestuurd.

Daarin staat ook dat het ministerie aanneemt dat China achter de hackaanval zit. Het ministerie heeft geen aanwijzingen dat de hackers nog steeds toegang tot de systemen hebben. Het werkte samen met de FBI en inlichtingendiensten om de impact van de aanval te bepalen.

China ontkent hackaanval

China ontkent dat het achter de hackaanval zit. "China heeft zich altijd verzet tegen alle vormen van hackaanvallen", zegt een woordvoerder het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ook een woordvoerder van de Chinese ambassade in Washington stelt dat het land er niets mee te maken heeft en dat Peking zich "verzet tegen lasteraanvallen van de Verenigde Staten op China zonder dat die gestoeld zijn op feiten".