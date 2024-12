De beurzen gingen top in 2024 : 'Dit was echt weer een briljant jaar'

Ook Peter Siks, beleggerstrainer bij Saxo, spreekt van "een prima jaar" op de beurs. "Er zijn wel wat individuele winnaars en verliezers. Het hoofdfonds op de Amsterdamse beurs, de AEX, deed het met bijna 12 procent best goed. De Franse beurs eindigde in de min. Dat komt door alle politieke onrust daar. In Duitsland staat de beurs weer op een plus van bijna 19 procent. Daar lijkt het erop dat de belegger alle geopolitieke onrust aan zich voorbij laat gaan."

Winnaars en verliezers

Van Zeijl en Siks noemen in koor Siemens Energy als best presterende aandeel in Europa. Wie begin dit jaar een aandeel voor bijna 12 euro kocht, ziet dat de koers nu met ruim 323 procent in waarde is gestegen.

"Ongekend, maar ook heel raar", concludeert Van Zeijl. "Siemens Energy zit met windmolens in duurzame energie, en dat deed het dit jaar slecht op de beurs. Maar ze zitten nu ook in nucleaire energie en het verstevigen van het elektriciteitsnet. Kennelijk zien beleggers daar toekomst in."

Ook het Duitse Rheinmetall wordt een grote winnaar genoemd. "Omdat dit bedrijf vanuit defensie veel orders krijgt", legt Siks uit. "Daartegenover deden Duitse autobouwers, zoals Volkswagen en BMW, het juist weer heel slecht."