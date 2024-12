Regels voor rokers aangescherpt in België en Milaan

In België zijn vanaf vandaag voor rokers en vapers nieuwe regels van kracht. Ze mogen niet meer roken of vapen in publieke ruimtes zoals dierentuinen, kinderboerderijen, pretparken, speeltuinen en sportterreinen.

Bij sportterreinen geldt nog wel een uitzondering voor de terrassen van horecazaken, maar op de terrassen in dierentuinen en pretparken mag niet meer worden gerookt.

Daarnaast is het ook verboden te roken binnen een straal van tien meter rond de in- en uitgang van zorg- en onderwijsinstellingen zoals ziekenhuizen, kinderdagverblijven, scholen en openbare bibliotheken.

Je mag daar nog wel roken in duidelijk afgebakende rookzones. Wie zich niet aan het rookverbod houdt, riskeert een boete tussen de 208 en 8000 euro.

De uitbreiding van het rookverbod moet leiden tot een rookvrije generatie. De federale regering wil dat er tegen 2040 geen jongeren meer beginnen met roken of vapen. Ook verbiedt het land als eerste in Europa vanaf 1 januari de verkoop van wegwerpvapes.

Daarmee moet worden voorkomen dat nieuwe generaties via vapen toch verslaafd raken aan roken. De verkoop van vapes aan minderjarigen was in België al verboden, maar toch is het gebruik ervan wijdverspreid.

Milaan

Ook de Italiaanse stad Milaan scherpt vanaf morgen de regels voor rokers aan. Daar is het vanaf 1 januari verboden om te roken in openbare ruimtes, tenzij het mogelijk is om meer dan tien meter afstand van elkaar af te houden.

De maatregel is onderdeel van een campagne om luchtvervuiling tegen te gaan en mensen aan te moedigen gezonder te leven. Het verbod geldt overigens niet voor vapen.

Sinds 1 januari 2021 gold in Milaan al een rookverbod bij haltes van het openbaar vervoer, in parken en speeltuinen, op kerkhoven en in stadions. Ook daar was roken alleen toegestaan op een afstand van tien meter van andere mensen. Nu wordt dat dus verder uitgebreid naar de gehele publieke ruimte.

Wie het rookverbod negeert, riskeert een boete die kan oplopen tot 240 euro.

Nederland

Ook Nederland wil het rook- en vapeverbod verder uitbreiden. Een meerderheid van de Tweede Kamer is daarvoor.

Zo wil de Kamer onder meer dat het verbod gaat gelden voor sportterreinen, speeltuinen, kinderopvanglocaties, dagattracties en openluchtzwembaden.