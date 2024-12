Geen link doodgeschoten mannen Rotterdam met criminaliteit, motief nog onbekend

De twee mannen uit Rotterdam die een week na elkaar zijn doodgeschoten hadden voor zover bekend geen banden met het criminele circuit, meldt de politie. Die gaat daarom niet uit van een afrekening of crimineel conflict. Het is nog niet bekend wat het motief dan wel is.

In beide gevallen gaat het om mannen van middelbare leeftijd, die werden beschoten op een afgelegen plek in Rotterdam-Zuid. Afgelopen zaterdag werd een 58-jarige man slachtoffer op het Roelantpad, een fietspad tussen Beverwaard en de snelweg A16. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

Op camerabeelden is te zien dat een man achter het slachtoffer liep en steeds dichterbij kwam. De politie vermoedt dat hij mogelijk is betrokken bij het schietincident. Een week eerder werd een man van 63 om het leven gebracht aan de Reyerdijk.

Gisteren werd een 20-jarige Amsterdammer opgepakt die wordt verwacht van betrokkenheid bij de twee incidenten. De politie houdt er rekening mee dat hij niet de schutter is. Wat zijn rol dan wel zou zijn geweest, is nog onbekend.