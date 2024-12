Tkachenko wereldkampioene dammen in thuisstad Wageningen

Darya Tkachenko is de nieuwe wereldkampioene dammen bij de vrouwen. De voor Nederland uitkomende Oekraïense was in de barrage beter dan Viktorija Motritskjo.

Beide speelsters hadden in de reguliere tweekamp, die in 12-12 eindigde, een zege geboekt waardoor een winstpartij in de barrage voldoende zou zijn. In de eerste partij kwam Motritsjko op voordeel, maar Tkachenko redde zich uit de problemen.

De titelhoudster Motritskjo (35) ging in de tweede partij onder tijdsdruk in de fout en Tkachenko profiteerde met haar dam.

Wereldkampioen in thuisstad Wageningen

Tkachenko, geboren Oekraïense, woont sinds het uitbreken van de oorlog in Wageningen, waar dit WK gehouden werd. Ze is genaturaliseerd tot Nederlander en intussen tweevoudig Nederlands kampioene. Als Oekraïense werd ze al vier keer eerder wereldkampioene, voor het eerst in 2005.