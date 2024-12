Verwoesting en honger, soms een klein lichtpuntje: het jaar in Gaza in foto's

Ontheemding, honger, de angst om gedood te worden, rouw om geliefden: het is de dagelijkse realiteit voor Palestijnen in Gaza. Al vijftien maanden lang leven de ruim twee miljoen inwoners in het afgesloten gebied onder Israëlische bombardementen.

Een greep uit het leven in Gaza in negen indrukwekkende foto's van het afgelopen jaar.