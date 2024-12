Mega-inbraak in Londen: voor ruim 12 miljoen euro aan juwelen en tassen gestolen

Rechercheurs in Londen zijn op zoek naar een inbreker die voor 12,5 miljoen euro aan sieraden en handtassen heeft gestolen. Volgens Britse media is het een van de grootste diefstallen uit de geschiedenis van het land.

De juwelen en tassen werden gestolen uit het herenhuis van een miljardair in de wijk St John's Wood. De inbreker heeft onder meer peperdure Kelly-tassen van Hermès, 15.000 pond (18.000 euro) en miljoenen aan unieke sieraden meegenomen.

De inbraak duurde slechts 20 minuten. Toch wist de inbreker voor 10,4 miljoen pond (ruim 12,5 miljoen euro) aan spullen mee te nemen. De man brak in via een raam op de tweede verdieping en kraakte een kluis.

Bewakingsbeeld

Volgens de politie drong de gewapende man om 17.00 uur het huis binnen, waarna hij eerst in wat kamers rommelde voordat hij de trap af liep naar de eerste verdieping. Daar stal hij spullen uit een kluis en van een kaptafel. Via hetzelfde raam ontsnapte hij weer. De bewoners waren niet thuis, maar er was wel personeel in het pand aanwezig.

Met een bewakingscamera zijn beelden van de dief gemaakt. Het is een witte man van eind 20 of begin 30, met een gemiddeld postuur. Hij droeg een donkere trui, een cargobroek en een pet. Zijn gezicht was bedekt.

De inbraak vond plaats op 7 december, maar is nu pas bekendgemaakt door de Londense politie. Met het vrijgeven van details over de gestolen goederen en de camerabeelden hopen ze de dief op het spoor te komen. Veel van de gestolen spullen zijn uniek en daarom makkelijk te identificeren, aldus de politie.

Beloning

De eigenaren van de sieraden en tassen hebben een beloning van 500.000 pond (600.000 euro) uitgeloofd voor de tip die ertoe leidt dat de dader gepakt wordt.

Ook beloven ze 10 procent van de waarde van de teruggevonden juwelen aan degene die informatie geeft die leidt tot het terugvinden ervan. Dat bedrag kan oplopen tot 1,5 miljoen pond (1,8 miljoen euro).