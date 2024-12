Dode man in kelderbox Amsterdam blijkt te zijn doodgeschoten

Een overleden man die gisterochtend werd aangetroffen in de gang van een kelderbox in Amsterdam blijkt met een vuurwapen om het leven te zijn gebracht. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is een 33-jarige man uit Amsterdam.

De man werd door een buurtbewoner gevonden in een kelderboxgang van een wooncomplex aan de Clauskindereweg, schrijft de lokale omroep AT5. De recherche ging na de vondst al uit van een misdrijf. Het is niet duidelijk hoe lang het slachtoffer er heeft gelegen, voordat hij werd gevonden.

De buurtbewoner die de man aantrof is opgevangen door agenten en heeft slachtofferhulp aangeboden gekregen. De politie zoekt naar getuigen en roept mensen met camerabeelden op zich te melden.